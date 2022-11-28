Корея - Гана: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция и видео голов поединка чемпионата мира

Во втором туре ЧМ-2022 в понедельник, 28 ноября, будет сыгран поединок в группе Н между сборными Южной Кореи и Ганы. Встреча начнется в 15:00 по киевскому времени. "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию матча.

Южная Корея

В первом туре корейцы скорее нашли, чем потеряли в матче с Уругваем, расписав ничью.

Гана

Африканцы дали настоящий бой сборной Португалии в первом туре. И очень были близки, чтобы уйти от поражения — 2:3.

Турнирное положение

Онлайн-трансляция матча Португалия — Уругвай.

История встреч

Между собой сборные играли четыре раза и все поединки были очень результативными.

2014. Гана — Корея — 4:0

2011. Корея — Гана — 2:1

2006. Корея — Гана — 1:3

2006. Корея — Гана — 1:3

Кто фаворит

Эксперты букмекерских контор дают минимальное преимущество представителю Азии. Котировки на матч: победа Кореи — 2,70, ничья — 3,10, победа Ганы — 3,00.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион находится в образовательном центре Катара – тут вам и несколько главных университетов, и штаб-квартира Катарского фонда образовании и науки. "Эдьюкейшн Сити" принимал клубный ЧМ-2021, в котором победила "Бавария".

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну игру 1/4 финала. После мундиаля вместимость трибун сократят вдвое.

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