Корея — Гана: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція та відео голів поєдинку чемпіонату світу

У другому турі ЧС-2022 у понеділок, 28 листопада, буде зіграний поєдинок у групі Н між збірними Південної Кореї та Гани. Зустріч розпочнеться о 15:00 за київським часом. "Телеграф" веде онлайн-трансляцію матчу.

Південна Корея

У першому турі корейці швидше знайшли, ніж втратили у матчі з Уругваєм, розписавши нічию.

Гана

Африканці дали справжній бій збірній Португалії у першому турі. І дуже були близькі, щоб уникнути поразки — 2:3.

Турнірне становище

Онлайн-трансляція матчу Португалія — Уругвай.

Історія зустрічей

Між собою збірні грали чотири рази і всі поєдинки були дуже результативними.

2014. Гана — Корея — 4:0

2011. Корея — Гана — 2:1

2006. Корея — Гана — 1:3

2006. Корея — Гана — 1:3

Хто фаворит

Експерти букмекерських контор надають мінімальну перевагу представнику Азії. Котирування на матч: перемога Кореї – 2,70, нічия – 3,10, перемога Гани – 3,00.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Ед’юкейшн Сіті" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон знаходиться в освітньому центрі Катару – тут вам і кілька головних університетів та штаб-квартира Катарського фонду освіти та науки. "Ед’юкейшн Сіті" приймав клубний ЧС-2021, у якому перемогла "Баварія".

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну гру 1/4 фіналу. Після мундіалю місткість трибун скоротять удвічі.

Раніше ми писали, що компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.