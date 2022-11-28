Португалия победила Уругвай, у Роналду "украли" гол на ЧМ-2022 (видео)

В ФИФА долго не могли понять, кто забил победный гол в игре

В понедельник, 28 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре был сыгран центральный матч игрового дня Португалия — Уругвай.

Встреча состоялась в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "европейских бразильцев". Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Команды провели весьма блеклый первый тайм. А в начале второй половины португальцы взвинтили темп и добились своего. На 54-й минуте Бруну Фернандеш исполнил навес с левого фланга, а Криштиану Роналду, казалось, головой замкнул передачу партнера. Однако повтор показал, что КриРо не дотронулся до мяча, и спустя полчаса ФИФА "переписала" гол на Фернандеша. Уругвай создал несколько убойных моментов, но сравнять счет не сумел. На 90-й минуте португальцы получили право на пенальти, который реализовал все тот же Бруну Фернандеш.

Этот результат отправил португальцев в плей-офф ЧМ-2022, Гана, Южная Корея и Уругвай в 3 туре будут бороться за последний билет в 1/8 финала.

Группа H

Видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео гола:

Напомним, в первом туре ЧМ в Катаре Португалия обыграла Гану (2:3), а вот Уругвай и Южная Корея голов не забивали (0:0).