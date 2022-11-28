На ЧС-2022 Супермен зупинив матч і закликав урятувати Україну (відео)

Вболівальник із райдужним прапором вибіг на поле

Другий тайм матчу чемпіонату світу з футболу між збірними Португалії та Уругваю перервав фанат, який вибіг на поле. Хлопець у футболці Супермена розмахував райдужним прапором. На його футболці були написи Save Ukraine (Врятуйте Україну) та Respect for Iranian Women (Повага до іранських жінок).

Раніше "Телеграф" писав, що на матч чемпіонату світу місцева охорона не пускала вболівальників із українським прапором. Його вважали за символ ЛГБТ.

Більше того, у іспанських фанатів відібрали прапор полку "Азов", з яким уболівальники прийшли на матч проти Німеччини. Роман Зозуля сподівається, що "ті одноклітинні організми, які заборонили піднімати наш прапор на трибунах — вибачаться і врешті-решт вивчать історію питання не за кремлівськими темниками".

Раніше ми писали, що збірна Сербії спровокувала міжнародний скандал на чемпіонаті світу. А все через прапор, який серби повісили у себе в роздягальні. Усі тепер чекають якою буде реакцію ФІФА.

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