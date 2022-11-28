На ЧМ-2022 Супермен остановил матч и призвал спасти Украину (видео)

Болельщик с радужным флагом выбежал на поле

Второй тайм матча чемпионата мира по футболу между сборными Португалии и Уругвая прервал фанат, который выбежал на поле. Парень в футболке Супермена размахивал радужным флагом. На его футболке были надписи Save Ukraine (Спасите Украину) и Respect for Iranian Women (Уважение иранским женщинам).

Ранее "Телеграф" писал, что на матч чемпионата мира местная охрана не пускала болельщиков с украинским флагом. Его считали символом ЛГБТ.

Более того, у испанских фанатов отобрали флаг полка "Азов", с которым болельщики пришли на матч против Германии. Роман Зозуля надеется, что "те одноклеточные организмы, запретившие поднимать наш флаг на трибунах – извинятся и в конце концов изучат историю вопроса не по кремлевским темникам".

Ранее мы писали, что сборная Сербии спровоцировала международный скандал на чемпионате мира. А все из-за флага, которые сербы повесили у себя в раздевалке. Все теперь ждут какой будет реакция ФИФА.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.