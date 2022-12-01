У новому клубі Кріштіану Роналду зароблятиме один "Байрактар" на тиждень

Португальця звуть популяризувати футбол у Саудівській Аравії

Кріштіану Роналду під час чемпіонату світу може пройти шлях від безробітного до найбільш високооплачуваного спортсмена світу.

Як пише іспанська Marca, Роналду близький до переходу в саудівський "Аль-Наср". Контракт буде підписано на 2,5 роки, за сезон португалець отримуватиме 200 млн євро — це зарплата плюс рекламні доходи.

Якщо перевести цю суму на зрозумілі будь-якому українцю орієнтири, то за місячний дохід Кріштіану можна купити приблизно чотири "Байрактари", один на тиждень.

Чому Аравія?

Топ-ліги Європи завжди були пріоритетом для Кріштіану, він хоче грати в Лізі чемпіонів. Але після конфлікту португальця з тренером "МЮ" інтерес до футболіста з боку європейських клубів відсутній.

Завжди є варіант зі Штатами, але там існує ліміт на зарплати, тому з шейхами їм не тягатися.

У Саудівській Аравії зараз футбольний бум. Національна збірна обіграла Аргентину на чемпіонаті світу. Саудівці впевнені, що перехід Роналду в "Аль-Наср" сприятиме популяризації футболу в країні та за її межами. Перші пару матчів із Кріштіану точно приваблять до себе фанатів з усього світу. Але чи продовжуватимуть вони дивитись чемпіонат Саудівської Аравії — питання риторичне. Рівень турніру там не дуже високий.

Синьо-жовта "Перемога"

"Аль-Наср" у перекладі з арабської означає перемога. Кольори команди близькі українцям — синій та жовтий. Клуб дев’ять разів ставав чемпіоном Саудівської Аравії. І вже запрошував зірок світової величини. За "Аль-Наср" грав володар "Золотого м’яча" Христо Стоїчков. Тренував команду Маріо Загало, який з бразильцями вигравав чемпіонат світу як гравець і тренер. Працював тут чемпіон світу та володар "Золотого м’яча" Фабіо Каннаваро. Але не можна сказати, що вони вивели "Аль-Наср" на новий рівень.

Зараз головним тренером команди є француз Руді Гарсія, який раніше очолював "Ліон", "Марсель", "Рому". За команду виступають експівзахисник "Баварії" Луїс Густаво, колишній воротар "Арсеналу" Давид Оспіна, захисник Альваро Гонсалес, який чимало пограв за "Вільярреал".

Найдорожчі футболісти за даними Transfermarkt:

Андерсон Таліска (Бразилія, 13 млн євро) Гонсало Мартінес (Аргентина, 10 млн євро) Гіслейн Конан (Кот-д’Івуар, 7 млн євро)

Після восьми турів чемпіонату Саудівської Аравії "Аль-Наср" посідає друге місце у турнірній таблиці з 19 очками. Лідирує "Аль-Шабаб" (22 очки).

Раніше ми писали, що Кріштіану Роналду став першою людиною на планеті, на яку в Instagram підписалося 500 млн людей.

Цікаво, що рекламний знімок, на якому Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі грають у шахи став найпопулярнішим за всю історію Instagram.