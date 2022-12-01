"Сайонара" Германия: Япония бьет Испанию на ЧМ-2022 (видео)

Японцы сотворили маленькое чудо на мундиале

В четверг, 1 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоялись решающие матчи в группе Е, в частности Япония сыграла с Испанией.

Встреча состоялась в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа и завершилась сенсационной победой японцев со счетом 2:1. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Команды провели два разных тайма. В дебюте встречи Альваро Мората ударом головой поразил ворота "Самураев". Вторая половина началась с холодного душа для "Фурии Роха". В течение нескольких минут японцы дважды поразили ворота Унаи Симона, который не сумел выручить свою команду. Забивали Рицу Доан и Ао Танака, при чем арбитры долго принимали решение насчет победного взятия ворот.

Япония – Испания – 2:1

Голы: 0:1 – 11 Мората, 1:1 – 48 Доан, 2:1 – 51 Танака.

Предупреждения: Итакура (39), Танигути (44), Йосида (45).

Япония: Гонда, Йосида, Танигути, Итакура, Нагатомо (Митома, 46), Морита, Танака (Эндо, 87), Камада (Томиясу, 69), Кубо (Доан, 46), Ито, Маэда (Асано, 62).

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта (Карвахаль, 46), Родри, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педри, Гави (Фати, 68), Ольмо, Мората (Асенсио, 57), Уильямс (Ферран Торрес, 57).

Статистика матча Япония - Испания

В параллельном матче Германия победила Коста-Рику со счетом 4:2. В итоге из группы Е в плей-офф ЧМ-2022 пробились Япония и Испания, опередившая немцев по дополнительным показателям. Костариканцы также вылетают.

Группа Е

Видеообзор матча:

Видео голов:

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Испания разгромила Коста-Рику с огромным счетом (7:0), а Германия сенсационно проиграла Японии (1:2). Во втором туре "Фурия Роха" и "Немецкая машина" не выявили победителя (1:1), а японцы уступили костариканцам (0:1).