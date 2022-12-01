Япония - Испания: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В четверг, 1 декабря, будет сыгран матч третьего тура группового этапа между сборными Японии и Испании. Обе команды имеют шансы выйти в 1/8 финала, испанцам хватит и ничьи. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.

Япония

На старте мундиаля японцы сенсационно добыли волевую победу над Германией — 2:1.

А затем также сенсационно проиграли Коста-Рике — 0:1.

Испания

Пока что испанцы добыли самую разгромную победу на чемпионате мира, в первом туре разорвали Коста-Рику — 7:0.

А во втором матче на ЧМ-2022 была спокойная ничья с Германией — 1:1.

Турнирное положение

В группе Е перед последним туром много вариантов. Ничья точно выведет испанцев в 1/8 финала. Японцев ничья устроит если и параллельный матч завершится мирно. Иначе для выхода в плей-офф нужно обязательно выигрывать.

История встреч

За всю историю команды лишь однажды играли между собой. В 2001 году провели товарищеский поединок, который Испания выиграла — 1:0.

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили такие котировки на этот матч: победа Испании — 1,40, ничья — 5,00, победа Японии — 9,10.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.

Ранее мы писали, что главный тренер Испании Луис Энрике пригрозил Феррану Торресу, который встречается с его дочерью.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.