Япония - Испания: онлайн матча ЧМ-2022
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Текстовая трансляция поединка чемпионата мира
В четверг, 1 декабря, будет сыгран матч третьего тура группового этапа между сборными Японии и Испании. Обе команды имеют шансы выйти в 1/8 финала, испанцам хватит и ничьи. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию встречи.
Япония
На старте мундиаля японцы сенсационно добыли волевую победу над Германией — 2:1.
А затем также сенсационно проиграли Коста-Рике — 0:1.
Испания
Пока что испанцы добыли самую разгромную победу на чемпионате мира, в первом туре разорвали Коста-Рику — 7:0.
А во втором матче на ЧМ-2022 была спокойная ничья с Германией — 1:1.
Турнирное положение
В группе Е перед последним туром много вариантов. Ничья точно выведет испанцев в 1/8 финала. Японцев ничья устроит если и параллельный матч завершится мирно. Иначе для выхода в плей-офф нужно обязательно выигрывать.
История встреч
За всю историю команды лишь однажды играли между собой. В 2001 году провели товарищеский поединок, который Испания выиграла — 1:0.
Кто фаворит
В букмекерских конторах выставили такие котировки на этот матч: победа Испании — 1,40, ничья — 5,00, победа Японии — 9,10.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будет показан на платформе Megogo.
Ранее мы писали, что главный тренер Испании Луис Энрике пригрозил Феррану Торресу, который встречается с его дочерью.
ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.