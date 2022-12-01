Японія — Іспанія: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У четвер, 1 грудня, буде зіграно матч третього туру групового етапу між збірними Японії та Іспанії. Обидві команди мають шанси вийти до 1/8 фіналу, іспанцям вистачить і нічиї. Матч розпочнеться о 21:00 за київським часом. Ми проведемо онлайн-трансляцію зустрічі.

Японія

На старті мундіалю японці сенсаційно здобули вольову перемогу над Німеччиною — 2:1.

А потім також сенсаційно програли Коста-Ріці – 0:1.

Іспанія

Поки що іспанці здобули розгромну перемогу на чемпіонаті світу, у першому турі розірвали Коста-Ріку — 7:0.

А у другому матчі на ЧС-2022 була спокійна нічия з Німеччиною – 1:1.

Турнірне становище

У групі Е перед останнім туром багато варіантів. Нічия точно виведе іспанців до 1/8 фіналу. Японців нічия влаштує якщо і паралельний матч завершиться мирно. Інакше для виходу у плей-офф потрібно обов’язково вигравати.

Історія зустрічей

За всю історію команди лише одного разу грали між собою. 2001 року провели товариський поєдинок, який Іспанія виграла — 1:0.

Хто фаворит

У букмекерських конторах виставили такі котирування на цей матч: перемога Іспанії – 1,40, нічия – 5,00, перемога Японії – 9,10.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції буде показано на платформі Megogo.

Раніше ми писали, що головний тренер Іспанії Луїс Енріке пригрозив Феррану Торресу, який зустрічається з його дочкою.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.