"Сайонара" Німеччина: Японія б’є Іспанію на ЧС-2022 (відео)

Японці створили маленьке диво на мундіалі

У четвер, 1 грудня, на чемпіонаті світу з футболу у Катарі відбулися вирішальні матчі у групі Е, зокрема Японія зіграла з Іспанією.

Зустріч відбулася в Ар-Райяні на Міжнародному стадіоні Халіфа та завершилася сенсаційною перемогою японців із рахунком 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Команди провели два різні тайми. У дебюті зустрічі Альваро Мората ударом головою влучив у ворота "Самураїв". Друга половина почалася з холодного душу для "Фурії Роха". Упродовж кількох хвилин японці двічі вразили ворота Унаї Сімона, який не зумів виручити свою команду. Забивали Ріцу Доан і Ао Танака, причому арбітри довго приймали рішення, чи зараховувати переможне взяття воріт.

Японія – Іспанія – 2:1

Голи: 0:1 – 11 Мората, 1:1 – 48 Доан, 2:1 – 51 Танака.

Попередження: Ітакура (39), Танігуті (44), Йосіда (45).

Японія: Гонда, Йосіда, Танігуті, Ітакура, Нагатомо (Мітома, 46), Моріта, Танака (Ендо, 87), Камада (Томіясу, 69), Кубо (Доан, 46), Іто, Маеда (Асано, 62).

Іспанія: Унаї Сімон, Аспілікуета (Карвахаль, 46), Родрі, Пау Торрес, Бальде (Альба, 68), Бускетс, Педрі, Гаві (Фаті, 68), Ольмо, Мората (Асенсіо, 57), Вільямс (Ферран Торрес, 57).

Статистика матчу Японія - Іспанія

У паралельному матчі Німеччина перемогла Коста-Ріку з рахунком 4:2. У результаті з групи Е у плей-офф ЧС-2022 пробилися Японія та Іспанія, яка випередила німців за додатковими показниками. Костариканці також вилітають.

Группа Е

Відеоогляд матчу:

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Іспанія розгромила Коста-Ріку з неймовірним рахунком (7:0), а Німеччина сенсаційно програла Японії (1:2). У другому турі "Фурія Роха" та "Німецька машина" не виявили переможця (1:1), а японці поступилися костариканцям (0:1).