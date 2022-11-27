Репетиція фіналу ЧС-2022? Іспанія та Німеччина зіграли у групі (відео)

У Катарі на груповій стадії зустрілися фаворити мундіалю

У неділю, 27 листопада, на Кубку світу з футболу у Катарі відбувся центральний матч групового етапу Іспанія – Німеччина.

Поєдинок відбувся в Ель-Хаурі на стадіоні "Аль-Байт" та завершився з рахунком 1:1. Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Іспанці та німці включили високий пресинг зі старту. У дебюті краще виглядали іспанці, які створили вбивчий момент для Дані Ольмо. Хавбек з лінії штрафного майданчика пробив у поперечину. Після цього гра вирівнялася, а під кінець першої половини німці навіть забили, щоправда, гол Антоніо Рюдігера було скасовано через офсайд.

У другому таймі Іспанія зробила деякі перестановки в атаці, що призвело до гола Альваро Морати. Форвард блискуче зіграв на випередження після прострілу Альби з лівого флангу. Під завісу зустрічі зіграла заміна Німеччини — Ніклас Фюллькруг гарматним пострілом зрівняв рахунок.

Іспанія – Німеччина — 1:1

Голи: Мората, 62 – Фюллькруг, 83

Попередження: Бускетс, 44 – Керер, 36, Горецка, 58, Кімміх, 60

Іспанія: Сімон – Альба (Бальде, 82), Родрі, Лапорт, Карвахаль – Педрі, Бускетс, Гаві (Коке, 66) – Ольмо (Вільямс, 66), Асенсіо, Торрес (Мората, 54).

Німеччина: Ноєр – Раум (Шлоттербек, 87), Рюдігер, Зюле, Керер (Клостерманн, 70) – Горецка, Кімміх – Мусіала, Гюндоган (Сане, 69), Гнабрі (Гофманн, 85) – Мюллер (Фюллькруг, 70).

Статистика матчу Іспанія – Німеччина

В останньому турі іспанці зіграють із Японією, а німці – з Коста-Рікою. Ігри 3-го туру у цій групі відбудуться 1 грудня.

Группа Е

Відеоогляд зустрічі:

Відео голу:

Зазначимо, у неділю було зіграно ще одну гру у квартеті Е — Коста-Ріка сенсаційно переграла Японію (1:0), зробивши справжній подарунок для Німеччини.

Нагадаємо, у першому турі ЧС-2022 Іспанія з рекордним рахунком знищила Коста-Ріку (7:0), а Німеччина сенсаційно поступилася Японії (1:2).