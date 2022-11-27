Репетиция финала ЧМ-2022? Испания и Германия сыграли в группе (видео)

В Катаре на групповой стадии встретились фавориты мундиаля

В воскресенье, 27 ноября, на Кубке мира по футболу в Катаре состоялся центральный матч группового этапа Испания — Германия.

Поединок состоялся в Эль-Хауре на стадионе "Аль-Байт" и завершился со счетом 1:1. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Испанцы и немцы включили высокий прессинг со старта. В дебюте лучше смотрелись испанцы, которые создали убойный момент для Дани Ольмо. Хавбек с линии штрафной пробил в перекладину. После этого игра выровнялась, а под конец первой половины немцы даже забили, правда, гол Антонио Рюдигера был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме Испания сделала некие перестановки в атаке, что привело к голу Альваро Мораты. Форвард блестяще сыграл на опережение после прострела Альбы с левого фланга. Под занавес встречи сыграла замена Германии — Никлас Фюллькруг пушечным выстрелом сравнял счет.

Статистика матча Испания - Германия

В последнем туре испанцы сыграют с Японией, а немцы — с Коста-Рикой. Игры 3-го тура в этой группе пройдут 1 декабря.

Группа Е

Видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Видео гола:

Отметим, в воскресенье была сыграна еще одна игра в квартете Е — Коста-Рика сенсационно переиграла Японию (1:0), сделав настоящий подарок для Германии.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 Испания с рекордным счетом уничтожила Коста-Рику (7:0), а Германия сенсационно уступила Японии (1:2).