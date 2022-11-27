Удар в "девятку" принес победу Коста-Рике над Японией

Фуллер подарил шанс своей команде на плей-офф

Сборные Японии и Коста-Рики открыли игровой день 27 ноября на чемпионате мира по футболу. Мы вели онлайн-трансляцию поединка Япония — Коста-Рика.

Матчи, которые начинаются в полдень, не отличаются высокими скоростями из-за катарской жары. Не было особой динамики и в этом поединке. А все решил случай. На 81-й минуте одна из редких атак Коста-Рики завершилась голом. Фуллер красиво закрутил мяч в дальнюю "девятку".

Япония — Коста-Рика — 0:1

Гол: Фуллер (81)

Япония: Гонда, Яманэ, Итакура, Йосида, Нагатомо (Асано, 46), Эндо, Морита, Доан (Ито, 67), Камада, Сома (Минамино, 85), Уэда (Асано, 46).

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Дуарте, Востон, Кальво, Овьедо, Торрес (Агилера, 65), Борхес (Салас, 89), Техеда, Кэмпбелл (Чакон, 90+4), Контрерас (Беннетт, 65).

Гол Фуллера

Обзор матча

Турнирная таблица

Победа костариканцев запутала расклады в этой группе. Все команды сохраняют шансы на выход в плей-офф.

Напомним, что сегодня в группы Е пройдет суперматч. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Испания — Германия.

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.