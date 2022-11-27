Удар у "дев’ятку" приніс перемогу Коста-Ріці над Японією

Фуллер подарував шанс своїй команді на плей-офф

Збірні Японії та Коста-Ріки відкрили ігровий день 27 листопада на чемпіонаті світу з футболу. Ми вели онлайн-трансляцію поєдинку Японія — Коста-Ріка.

Матчі, які розпочинаються опівдні, не відрізняються високими швидкостями через катарську спеку. Не було особливої динаміки й у цьому поєдинку. А все вирішив фарт. На 81-й хвилині одна з поодиноких атак Коста-Ріки завершилася голом. Фуллер гарно закрутив м’яч у дальню "дев’ятку".

Японія — Коста-Ріка — 0:1

Гол: Фуллер (81)

Японія: Гонда, Ямане, Ітакура, Йосіда, Нагатомо (Асано, 46), Ендо, Моріта, Доан (Іто, 67), Камада, Сома (Мінаміно, 85), Уеда (Асано, 46).

Коста-Ріка: Навас, Фуллер, Дуарте, Востон, Кальво, Ов’єдо, Торрес (Агілера, 65), Борхес (Салас, 89), Техеда, Кемпбелл (Чакон, 90+4), Контрерас (Беннет, 65).

Гол Фуллера

Огляд матчу

Турнірна таблиця

Перемога костаріканців заплутала розклади у цій групі. Усі команди зберігають шанси на вихід у плей-офф.

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