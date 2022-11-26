Японія — Коста-Ріка: онлайн матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У неділю, 27 листопада, у групі Е чемпіонату світу з футболу буде зіграний матч між збірними Японії та Коста-Ріки. Початок зустрічі о 12:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Японія — Коста-Ріка.

Японія

Команда створила другу сенсацію мундіалю після перемоги Саудівської Аравії над Аргентиною. Японці зненацька виграли у Німеччини.

Коста-Ріка

Команда зазнала болючої поразки в першому турі мундіалю. Костариканці пропустили сім голів від Іспанії.

Турнірне становище

Навіть перемога ще не гарантує японцям вихід у плей-офф. Ну а Коста-Ріці потрібно перемагати, щоб зберегти математичні шанси на 1/8 фіналу.

Історія зустрічей

Чотири товариські матчі провели між собою збірні. Три виграли японці, ще один раз була нічия.

2018. Японія — Коста-Ріка — 3:0

2014. Коста-Ріка — Японія — 1:3

2002. Японія — Коста-Ріка — 1:1

1995. Японія — Коста-Ріка — 3:0

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу японців із коефіцієнтом — 1,48. Котирування на перемогу Коста-Ріки – 8,60, на нічию – 4,30.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Ахмед бін Алі" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.

Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, але арена залишиться футбольною. На ній гратиме клуб "Аль-Райян".

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.