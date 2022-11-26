Японія — Коста-Ріка: онлайн матчу ЧС-2022
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Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу
У неділю, 27 листопада, у групі Е чемпіонату світу з футболу буде зіграний матч між збірними Японії та Коста-Ріки. Початок зустрічі о 12:00 за київським часом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Японія — Коста-Ріка.
Японія
Команда створила другу сенсацію мундіалю після перемоги Саудівської Аравії над Аргентиною. Японці зненацька виграли у Німеччини.
Коста-Ріка
Команда зазнала болючої поразки в першому турі мундіалю. Костариканці пропустили сім голів від Іспанії.
Турнірне становище
Навіть перемога ще не гарантує японцям вихід у плей-офф. Ну а Коста-Ріці потрібно перемагати, щоб зберегти математичні шанси на 1/8 фіналу.
Історія зустрічей
Чотири товариські матчі провели між собою збірні. Три виграли японці, ще один раз була нічия.
- 2018. Японія — Коста-Ріка — 3:0
- 2014. Коста-Ріка — Японія — 1:3
- 2002. Японія — Коста-Ріка — 1:1
- 1995. Японія — Коста-Ріка — 3:0
Хто фаворит
Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу японців із коефіцієнтом — 1,48. Котирування на перемогу Коста-Ріки – 8,60, на нічию – 4,30.
Де дивитись
На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.
Стадіон
Матч відбудеться на арені "Ахмед бін Алі" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.
Стадіон прийме 7 матчів: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу.
Після ЧС-2022 місткість скоротять удвічі, але арена залишиться футбольною. На ній гратиме клуб "Аль-Райян".
ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.