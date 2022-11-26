Япония - Коста-Рика: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В воскресенье, 27 ноября, в группе Е чемпионата мира по футболу будет сыгран матч между сборными Японии и Коста-Рики. Начало встречи в 12:00 по киевскому времени. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Япония — Коста-Рика.

Япония

Команда сотворила вторую сенсацию мундиаля после победы Саудовской Аравии над Аргентиной. Японцы неожиданно выиграли у Германии.

Коста-Рика

Команда потерпела болезненное поражение в первом туре мундиаля. Костариканцы пропустили семь голов от Испании.

Турнирное положение

Даже победа еще не гарантирует японцам выход в плей-офф. Ну а Коста-Рике нужно побеждать, чтобы сохранить математический шансы на 1/8 финала.

История встреч

Четыре товарищеских матча провели между собой сборные. Три выиграли японцы, еще один раз была ничья.

2018. Япония — Коста-Рика — 3:0

2014. Коста-Рика — Япония — 1:3

2002. Япония — Коста-Рика — 1:1

1995. Япония — Коста-Рика — 3:0

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу японцев с коэффициентом — 1,48. Котировки на победу Коста-Рики — 8,60, на ничью — 4,30.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Ахмед бин Али" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион примет 7 матчей: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала.

После ЧМ-2022 вместимость сократят вдвое, но арена останется футбольной. На ней будет играть клуб "Аль-Райян".

ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.