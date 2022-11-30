Врачи 40 минут пытались его спасти: футболист умер в 22 года

Андрес Баланта скончался во время тренировки

Колумбийский полузащитник аргентинского футбольного клуба "Атлетико Тукуман" Андрес Баланта скончался в возрасте 22 лет.

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Футболист потерял сознание во время тренировки, медики 40 минут пытались его реанимировать на месте, после чего игрока доставили в больницу, где была констатирована смерть. В 2019 году Баланта уже падал в обморок, тогда ни один из проведенных анализов не показал отклонений, сообщает Marca.

Баланта выступал за "Атлетико Тукуман" с июня 2022 года на правах аренды. Права на игрока принадлежали колумбийскому клубу "Депортиво Кали", воспитанником которого он являлся.

Добавим, что ранее от сердечной недостаточности умер хорватский центральный защитник Марин Чачич. Трагедия случилась на тренировке.

Еще одна смерть футболиста наступила прямо во время игры. В Алжире во время поединка второго дивизиона перестало биться сердце Софьяна Лукара. Игрок скончался в скорой по дороге в больницу.