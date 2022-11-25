Бывший чемпион мира умер после страшного нокаута (видео)

Роковым для Мойзеса Фуэнтеса стало поражение в прошлом году

Бывший чемпион мира по версии WBO мексиканец Мойзес Фуэнтес скончался в возрасте 37 лет. Он так и не сумел вылечиться после тяжелого нокаута. Ранее мы писали о смерти колумбийского боксера после боя.

"С глубокой грустью и горем мы сообщаем, что чемпион Мексики по боксу Мойзес Фуэнтес скончался. Он потерпел поражение нокаутом, в результате чего в его голове образовался тромб.

Мойзес храбро сражался больше года, но, к сожалению, он ушел из жизни. Вся семья Всемирного боксерского совета и президент Маурисио Сулейман выражают самые глубокие и искренние соболезнования семье Мойзеса и всем, кто с ним был близко знаком. Покойся с миром, дорогой чемпион!" — сказано в заявлении WBC.

Фуэнтес в 2011 году завоевал титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе. На профессиональном ринге он одержал 25 побед (14 — нокаутом) при семи поражениях и одной ничьей.

В октябре 2021 года Фуэнтес проиграл нокаутом в шестом раунде своему соотечественнику Давиду Куэльяру. После боя Мойзеса экстренно увезли в больницу, где у него был диагностирован тромб, образовавшийся в мозгу. Боксер был в срочном порядке прооперирован, что спасло ему жизнь, но последствия травмы вынудили врачей подключить Фуэнтеса к аппарату ИВЛ.

Мы также сообщали, что после боя в Зимбабве умер боксер.