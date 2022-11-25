Колишній чемпіон світу помер після страшного нокауту (відео)

Фатальним для Мойзеса Фуентеса стала поразка минулого року

Колишній чемпіон світу за версією WBO мексиканець Мойзес Фуентес помер у віці 37 років. Він так і не зумів вилікуватись після важкого нокауту. Раніше ми писали про смерть колумбійського боксера після бою.

"З глибоким сумом і горем ми повідомляємо, що чемпіон Мексики з боксу Мойзес Фуентес помер. Він зазнав поразки нокаутом, внаслідок чого у його голові утворився тромб.

Мойзес хоробро бився більше року, але, на жаль, він пішов із життя. Вся сім’я Всесвітньої боксерської ради та президент Маурісіо Сулейман висловлюють найглибші та найщиріші співчуття родині Мойзеса і всім, хто з ним був близько знайомий. Спочивай зі світом, дорогий чемпіон!" — сказано в заяві WBC.

Фуентес у 2011 році завоював титул чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO) у легкій вазі. На професійному рингу він здобув 25 перемог (14 нокаутом) при семи поразках і одній нічиїй.

У жовтні 2021 року Фуентес програв нокаутом у шостому раунді своєму співвітчизнику Давиду Куельяру. Після бою Мойзеса екстрено відвезли до лікарні, де у нього діагностували тромб, що утворився в мозку. Боксер був терміново прооперований, що врятувало йому життя, але наслідки травми змусили лікарів підключити Фуентеса до апарату ШВЛ.

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