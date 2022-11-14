Карма за понти: японського боксера мало не вбили за кривляння (відео)

Том Хамагуті поплатився за неповагу до суперника

У Японії пройшов вечір боксу, де в рингу зустрілися два місцевих спортсмени — Том Хамагуті та Такахіро Мураї. Нічого не було б примітного у цьому поєдинку, якби не поведінка одного з бійців.

Перед боєм Хамагуті публічно демонстрував ознаки неповаги до суперника. Вже в рингу Том почав кривлятися, зображуючи перед Такахіро принизливий танець.

Карма за понти наздогнала зарозумілого бійця у другому рануді. Мураї відправив Хамагуті до глухого нокауту. Той спробував підвестися на ноги, але рефері зупинив бій.

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