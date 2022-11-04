Змусив суперника стати навколішки: яскрава перемога українського боксера (відео)

Сергій Богачук завоював пояс WBC Continental Americas

У Каліфорнії відбувся вечір боксу, в рамках якого українець Сергій Богачук зустрівся з американцем Аароном Коулі. То був перший поєдинок Сергія з вересня минулого року.

Український боксер із першого раунду почав активно боксувати, пресингував суперника, працював джебом. У такому темпі Коулі було складно довго захищатися. Вже у другому раунді американець пропустив потужний хук та опустився на коліно. Рефері відрахував до десяти, але Аарон на той час не піднявся.

Дострокова перемога Сергія Богачука принесла йому пояс WBC Continental Americas. На професійному рингу українець уже провів 22 поєдинки — 21 перемога (усі нокаутом) та 1 поразка.

Нагадаємо, що колишнього суперника українця спіймали на контрабанді кокаїну. У нього вилучили наркотиків на мільярд доларів.

Раніше ми писали, що тренер суперника Володимира Кличка воює проти України.