Тренер суперника Кличка воює проти України

Ігор Нестеров працював із Олександром Повєткіним

У жовтні виповнилося дев’ять років з бою Володимира Кличка проти Олександра Повєткіна. Поєдинок відбувся у Москві та завершився впевненою перемогою українця.

З того часу багато води витекло. І нині представник тренерського штабу російського суперважковаговика Ігор Нестеров воює проти України. Про це повідомляє Luckypunchnet.

Цікаво, що Нестерова називають не лише тренером, а й близьким другом боксера Повєткіна. А ще він обіймає посаду президента Федерації боксу міста Чехова у Московській області.

Нестеров другий праворуч

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Володимир Кличко зайняв чітку позицію і виступив за заборону на участь у міжнародних турнірах для росіян. Це не сподобалося російському чемпіону світу у напівважкій вазі Дмитру Біволу, який звинуватив українця у змішуванні спорту та політики.

Раніше Кличко висловився на підтримку юнацької збірної України з боксу. Нашим боксерам заборонили виступати на чемпіонаті Європи під "синьо-жовтим" прапором.