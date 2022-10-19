Тренер соперника Кличко воюет против Украины

Игорь Нестеров работал с Александром Поветкиным

В октябре исполнилось девять лет с боя Владимира Кличко против Александра Поветкина. Поединок состоялся в Москве и завершился уверенной победой украинца.

С тех пор не мало воды утекло. И ныне представитель тренерского штаба российского супертяжеловеса Игорь Нестеров воюет против Украины. Об этом сообщает Luckypunchnet.

Интересно, что Нестерова называют не только тренером, но и близким другом боксера Поветкина. А еще он занимает должность президента Федерации бокса города Чехова в Московской области.

Нестеров второй справа

Напомним, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Владимир Кличко занял четкую позицию и выступил за запрет на участие в международных турнирах для россиян. Это не понравилось российскому чемпиону мира в полутяжелом весе Дмитрию Биволу, который обвинил украинца в смешивании спорта и политики.

Ранее Кличко высказался в поддержку юношеской сборной Украины по боксу. Нашим боксерам запретили выступать на чемпионате Европы под "сине-желтым" флагом.