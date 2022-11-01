Він хотів подивитися на одне із чудес світу: загинув британський боксер

Кем Шоу вирушив із друзями на Великий Бар’єрний риф

Перспективний боксер із Великобританії Кем Шоу втопився під час підводного плавання на Великому Бар’єрному рифі в Австралії. Туди він вирушив зі своєю дівчиною та друзями. Раніше ми писали про смерть боксера після нокауту.

Батько боксера Род розповів, що навчив сина плавати коли тому не було ще й трьох років, повідомляє TNZ.

"Кем був міцним хлопцем. Він був у Новій Зеландії і хотів побачити одне з чудес світу, Великий Бар’єрний риф", — сказав Род.

У поліції Квінсленда заявили, що смерть боксера виглядає як нещасний випадок і не викликає підозр.

Кему Шоу було 25 років. Професійним боксом він зайнявся у 2019 році, за цей час провів чотири поєдинки та всі виграв.

"Телеграф" повідомляв, що на фронті загинув боксер із Чернівців.

Крім того, на війні з російськими загарбниками загинув боксер із Чернігова Ярослав Рудич.