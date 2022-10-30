І все найчистішою російською мовою: вороги у захваті від Ломаченка

Команда українського боксера порадувала окупантів

Український боксер Василь Ломаченко у важкому поєдинку переміг Джемейна Ортіса. Бій пройшов усі відведені 12 раундів, після яких судді віддали перемогу Ломаченку.

Російські сайти вели онлайн-трансляцію поєдинку і насолоджувалися тим, що команда українського боксера між собою і з Василем розмовляє російською мовою.

Ось цитата: "У кутку Василю пропонують діяти рваним темпом, підтиснув, два рази вдарив, відійшов. Підтиснув, вдарив, відійшов. І все найчистішою російською мовою".

Слід сказати, що й сам боксер дає багато приводів обговорювати його політичну позицію. Нещодавно Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила. Та й сам Василь знову неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна та не всі росіяни погані.