И все на чистейшем русском языке: враги в восторге от Ломаченко

Команда украинского боксера порадовала оккупантов

Украинский боксер Василий Ломаченко в тяжелейшем поединке победил Джемейна Ортиса. Бой прошел все отведенные 12 раундов, после которых судьи отдали победу Ломаченко.

Российские сайты вели онлайн-трансляцию поединка и упивались тем, что команда украинского боксера между собой и с Василием разговаривает на русском языке.

Вот цитата: "В углу Василию предлагают действовать рваным темпом, поджал, два раза ударил, отшел. Поджал, ударил, отошел. И все на чистейшем русском языке".

Надо сказать, что и сам боксер дает много поводов обсуждать его политическую позицию. Недавно Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла. Да и сам Василий снова неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.