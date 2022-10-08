Спортсмен віддав життя за батьківщину

У суботу, 8 жовтня, на 227 день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що на фронті загинув боксер із Чернівців Юрій Іванович.

Про це повідомляє Федерація боксу України (ФБУ) на своїй сторінці у Facebook. Юрій був кандидатом у майстри спорту з боксу.

"Федерація боксу України з великою скорботою повідомляє, що на війні з російськими загарбниками загинув ще один наш побратим, кандидат в майстри спорту з боксу з Чернівців, Юрій Іванович. Світла пам‘ять, герою та щирі співчуття рідним", — йдеться у повідомленні від пресслужби ФБУ.

Чимало спортсменів віддали життя за батьківщину. Раніше повідомлялося, що на війні з російськими загарбниками загинув колишній боксер Олег Прудкий, який раніше виступав за команду "Українські отамани". У середині травня на фронті окупанти вбили боксера-морпіха Віктора Понятенка. Під час оборони "Азовсталі" загинув боксер зі столиці Артем Моша, а в окупованому Маріуполі під час війни не стало місцевої легенди боксу.

Крім того, на війні з російськими загарбниками загинув боксер із Чернігова Ярослав Рудич.