Дволикий! Усика розмазали за фото з росіянином

Олександр сфотографувався з боксером Сергієм Ковальовим

Український боксер Іван Редкач продовжує критикувати Олександра Усика. Кілька днів тому Редкач заявив, що Усик готується піти в політику. Начебто, якийсь олігарх створює політичну партію під боксера.

А тепер Іван розлютився на фотографію Усика разом із росіянином Сергієм Ковальовим. Знімок було зроблено у Нью-Йорку на бою Ломаченко — Ортіс.

"Не плутайте політику та спорт. Мене засудили за фото з Біволом, а тут Ху#сік мовчить. Дволичний поц", — написав Редкач у сторіс Instagram.

Крім того, Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила. Та й сам Василь знову неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна та не всі росіяни погані.