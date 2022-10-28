Олігарх готує під Усика кишенькову партію — викриття від Редкача

Пілотна назва нової партії — "За вільну Україну"

Відомий український боксер Іван Редкач, який зобразив Ломаченка в образі патріарха кирила, цього разу накинувся на Олександра Усика.

Редкач упевнений, що Усик збирається йти в політику. Але не заради України, а заради наживи.

"Зараз під побожного патріота Усика готують нову кишенькову партію. Пілотна назва — "За вільну Україну". Туди запустять колишніх збитих льотчиків із політики, фінансує колишній відомий олігарх. На імені Усика народ розведуть у черговий раз. А Усик до Міністерства спорту та Федерації боксу своїх людей на розпилювання бюджету поставить і все буде Україна!

Раніше Усик за мир топив, за Крим і що росія не ворог. А зараз помітно, як він став патріотом, уже й до попів із московської РПЦ поки що не дзвонить за порадою. Усик, як у політику потрапить, буде як усі дерибанити бюджети, про бога забуде одразу! Тим людям, хто публічно про віру кричить, постійно немає віри. Хто віруючий, він добрі справи мовчки робить!" — написав Редкач у Instagram.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київської області, яка постраждала від російської окупації.

Раніше ми повідомляли, що журнал The Ring вручив Олександру Усику спеціальний чемпіонський пояс.