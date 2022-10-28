Олигарх готовит под Усика карманную партию - разоблачение от Редкача

Пилотное название новой партии — "За вільну Україну"

Известный украинский боксер Иван Редкач, который изобразил Ломаченко в образе патриарха кирилла, на этот раз набросился на Александра Усика.

Редкач уверен, что Усик собирается идти в политику. Но не ради Украины, а ради наживы.

"Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию. Пилотное название — "За вільну Україну". Туда запустят бывших сбитых летчиков из политики, финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз. А Усик в Министерство спорта и Федерацию бокса своих людей на распил бюджета поставит и все будет Украина!

Раньше Усик за мир топил, за Крым и что россия не враг. А сейчас заметно, как он стал патриотом, уже и к попам из московской РПЦ пока не звонит за советом. Усик, как в политику попадет, будет как все дерибанить бюджеты, про бога забудет сразу! Тем людям, кто публично про веру кричит, постоянно веры нет. Кто верующий, он благие дела молча делает!" — написал Редкач в Instagram.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области, пострадавшей от российской оккупации.

Ранее мы сообщали, что журнал The Ring вручил Александру Усику специальный чемпионский пояс.