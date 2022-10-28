Укр

Олигарх готовит под Усика карманную партию - разоблачение от Редкача

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публикации
Читати українською
Автор
Instagram usykaa Новость обновлена 28 октября 2022, 10:58

Пилотное название новой партии — "За вільну Україну"

Известный украинский боксер Иван Редкач, который изобразил Ломаченко в образе патриарха кирилла, на этот раз набросился на Александра Усика.

Редкач уверен, что Усик собирается идти в политику. Но не ради Украины, а ради наживы.

"Сейчас под набожного патриота Усика готовят новую карманную партию. Пилотное название — "За вільну Україну". Туда запустят бывших сбитых летчиков из политики, финансирует бывший известный олигарх. На имени Усика народ разведут в очередной раз. А Усик в Министерство спорта и Федерацию бокса своих людей на распил бюджета поставит и все будет Украина!

Раньше Усик за мир топил, за Крым и что россия не враг. А сейчас заметно, как он стал патриотом, уже и к попам из московской РПЦ пока не звонит за советом. Усик, как в политику попадет, будет как все дерибанить бюджеты, про бога забудет сразу! Тем людям, кто публично про веру кричит, постоянно веры нет. Кто верующий, он благие дела молча делает!" — написал Редкач в Instagram.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области, пострадавшей от российской оккупации.

Ранее мы сообщали, что журнал The Ring вручил Александру Усику специальный чемпионский пояс.

Теги:
#Бокс #Иван Редкач #Украинский бокс #Александр Усик