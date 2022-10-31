Двуликий! Усика размазали за фото с россиянином
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Александр сфотографировался с боксером Сергеем Ковалевым
Украинский боксер Иван Редкач продолжает критиковать Александра Усика. Пару дней назад Редкач заявил, Усик готовится пойти в политику. Якобы, некий олигарх создает политическую партию под боксера.
А теперь Иван взбесился на фотографию Усика вместе с россиянином Сергеем Ковалевым. Снимок был сделан в Нью-Йорке на бое Ломаченко — Ортис.
"Не путайте политику и спорт. Меня осудили за фото с Биволом, а здесь Ху#сик молчит. Двуличный поц", — написал Редкач в сторис Instagram.
Кроме того, Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла. Да и сам Василий снова неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.