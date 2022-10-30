Усик сфотографировался с россиянином на бое Ломаченко

Сергей Ковалев призвал к миру после событий 24 февраля

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик побывал в Нью-Йорке на бое своего друга Василия Ломаченко. Поединок Ломаченко и Ортиса завершился победой украинца.

А Усик в Madison Square Garden Theater сфотографировался с российским боксером Сергеем Ковалевым.

Ковалев, Линарес и Усик

После начала полномасштабной войны в Украине Сергей Ковалев ни поддерживал, ни осуждал действия россии. Лишь сделал пост в Instagram со словами "Пусть всегда будет мир".

Ранее появилась информация, что Александр Усик готовится пойти в политику. Якобы, некий олигарх создает политическую партию под Усика.

Напомним, что недавно Зеленский сделал Усика послом. Чемпион будет отвечать за восстановление Киевской области, пострадавшей от российской оккупации.

Ранее мы сообщали, что журнал The Ring вручил Александру Усику специальный чемпионский пояс.