После половины боя Ломаченко проигрывал: появились судейские записки (фото)

Украинец сумел лучше себя показать в чемпионских раундах

Василий Ломаченко в очень конкурентном поединке победил Джемейна Ортиса. Боксеры прошли всю дистанцию и после финального гонга ждали решение судей. Оно было единогласным — победа Василия Ломаченко.

Счет судейских записок такой: 116-112, 117-111, 115-113. Это возмутило абсолютного чемпиона Теренса Кроуфорда, который считает, что результат должен был быть близок к ничьей.

И правда, после шести раундов в записках двух судей была ничья, а еще один отдавал победу Ортису — 58-56.

Однако затем Ломаченко прибавил в чемпионских раундах и добыл победу, которая открывает ему путь к чемпионскому поединку. Прямо в ринге Ломаченко поговорил с абсолютным чемпионом Девином Хэйни и боксеры согласились на бой.

Обзор боя Ломаченко — Ортис: