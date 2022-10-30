После половины боя Ломаченко проигрывал: появились судейские записки (фото)
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Украинец сумел лучше себя показать в чемпионских раундах
Василий Ломаченко в очень конкурентном поединке победил Джемейна Ортиса. Боксеры прошли всю дистанцию и после финального гонга ждали решение судей. Оно было единогласным — победа Василия Ломаченко.
Счет судейских записок такой: 116-112, 117-111, 115-113. Это возмутило абсолютного чемпиона Теренса Кроуфорда, который считает, что результат должен был быть близок к ничьей.
И правда, после шести раундов в записках двух судей была ничья, а еще один отдавал победу Ортису — 58-56.
Однако затем Ломаченко прибавил в чемпионских раундах и добыл победу, которая открывает ему путь к чемпионскому поединку. Прямо в ринге Ломаченко поговорил с абсолютным чемпионом Девином Хэйни и боксеры согласились на бой.
Обзор боя Ломаченко — Ортис: