Это супертяжеловес! Ломаченко напугали габариты будущего соперника

Украинец прямо в ринге обсудил поединок с Девином Хэйни

Василий Ломаченко сделал шаг к своей мечте. Украинец победил Джемейна Ортиса и теперь может претендовать на бой за все пояса в легком весе.

После боя абсолютный чемпион мира Девин Хэйни поднялся в ринг к Ломаченко, чтобы обсудить их потенциальный поединок, пишет fightnews.info.

Хэйни: "Я думаю, что это было не лучшее выступление Ломаченко. Но я знаю, что если Лома будет драться со мной, то в тот вечер мы увидим лучшую его версию. Я поздравляю его и надеюсь, что мы договоримся".

Ломаченко: "Это легковес? Нет, это супертяжеловес".

Хэйни: "В ринге я покажу тебе".

Ломаченко: "Хорошо. Я буду готов. Я и раньше говорил, что я готов. Я согласен на любые варианты".

Хэйни: "Я рад это слышать. Я пошел на риск, дважды отправился в Австралию. Я подписался на все, чего от меня требовал Джордж Камбосос. Посмотрим, как сложатся наши переговоры".

Ломаченко: "Хэйни — абсолютный чемпион мира, топовый боец. Поэтому он является чемпионом. Мне нужно больше времени на подготовку. Я буду готов".

Недавно Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла. Да и сам Василий снова неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.