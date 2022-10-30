Це важковаговик! Ломаченка налякали габарити майбутнього суперника

Українець прямо в рингу обговорив поєдинок із Девіном Хейні

Василь Ломаченко зробив крок до своєї мрії. Українець переміг Джемейна Ортіса і тепер може претендувати на бій за всі пояси у легкій вазі.

Після бою абсолютний чемпіон світу Девін Хейні піднявся в ринг до Ломаченка, щоб обговорити їхній потенційний поєдинок, пише fightnews.info.

Хейні: "Я думаю, що це був не найкращий виступ Ломаченка. Але я знаю, що якщо Лома битиметься зі мною, то того вечора ми побачимо найкращу його версію. Я вітаю його і сподіваюся, що ми домовимося".

Ломаченко: "Це легковаговик? Ні, це суперважковаговик".

Хейні: "У рингу я покажу тобі"

Ломаченко: "Добре. Я буду готовий. Я і раніше говорив, що я готовий. Я згоден на будь-які варіанти".

Хейні: "Я радий це чути. Я пішов на ризик, двічі вирушив до Австралії. Я підписався на все, чого від мене вимагав Джордж Камбосос. Подивимося, як складуться наші переговори".

Ломаченко: "Хейні — абсолютний чемпіон світу, топовий боєць. Тому він є чемпіоном. Мені потрібно більше часу на підготовку. Я буду готовий".

Нещодавно Іван Редкач посміявся з Ломаченка, виставивши його в образі патріарха кирила. Та й сам Василь знову неоднозначно висловився про війну. Ломаченко заявив, що не збирається критикувати путіна та не всі росіяни погані.