Після половини бою Ломаченко програвав: з’явилися суддівські записки (фото)

Українець зумів краще себе показати у чемпіонських раундах

Василь Ломаченко у дуже конкурентному поєдинку переміг Джемейна Ортіса. Боксери пройшли всю дистанцію і після фінального гонгу чекали на рішення суддів. Воно було одностайним — перемога Василя Ломаченка.

Рахунок суддівських записок такий: 116-112, 117-111, 115-113. Це обурило абсолютного чемпіона Теренса Кроуфорда, який вважає, що результат мав бути близьким до нічиєї.

І справді, після шести раундів у записках двох суддів була нічия, а ще один віддавав перемогу Ортісу — 58-56.

Однак потім Ломаченко додав у чемпіонських раундах та здобув перемогу, яка відкриває йому шлях до чемпіонського поєдинку. Прямо в рингу Ломаченко поговорив із абсолютним чемпіоном Девіном Хейні та боксери погодилися на бій.

Огляд бою Ломаченко — Ортіс: