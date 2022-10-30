Це божевілля! Чемпіона обурив результат бою Ломаченко — Ортіс

Теренс Кроуфорд вважає, що перевага українця не була такою очевидною

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring у першій напівсередній вазі Теренс Кроуфорд переглянув бій між Василем Ломаченком і Джемейном Ортісом.

Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився перемогою українця одноголосним рішенням суддів — 115-113, 116-112 та 117-111.

"Віддати 117-111 — це божевілля. Це було досить близько до нічиєї", — написав Кроуфорд у Twitter.

Дивіться огляд бою Ломаченко — Ортіс:

Нагадаємо, що після бою прямо в ринг вийшов абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні. З Ломаченком Хейні домовився провести поєдинок наступного року.

Додамо, Василь так і не сказав нічого про війну в Україні після бою. А перед самим поєдинком Ломаченко неоднозначно висловився про президента рф володимира путіна. Також Loma вперше розповів, чим він займався у теробороні.