Это безумие! Чемпиона возмутил результат боя Ломаченко - Ортис

Теренс Кроуфорд считает, что преимущество украинца не было столь очевидным

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, WBO, The Ring в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд посмотрел бой между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 115-113, 116-112 и 117-111.

"Отдать 117-111 – это безумие. Это было достаточно близко к ничьей", — написал Кроуфорд в Twitter.

Смотрите обзор боя Ломаченко — Ортис:

Напомним, что после боя прямо в ринг вышел абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни. С Ломаченко Хэйни договорился провести поединок в следующем году.

Добавим, Василий так и не сказал ничего про войну в Украине после боя. А перед самим поединком Ломаченко неоднозначно высказался о президенте рф владимире путине. Также Loma впервые рассказал, чем он занимался в теробороне.