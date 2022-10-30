Ломаченко жодного слова не сказав про Україну після бою з Ортісом (відео)

Василь вважав за краще поговорити про свої перспективи у боксі

Український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) після перемоги над Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО) дав перший коментар одразу ж після бою.

Відповідна заява з вуст боксера прозвучала під час ефіру на megogo. Передає офіційний сайт транслятора.

"Я радий повернутися на ринг і показати чудове шоу. Дякую за підтримку своїм вболівальникам. Велике спасибі богу Ісусу Христу, моїй команді, моєму батькові, сім’ї.

Я казав раніше, що Джемейн Ортіс – топовий боксер. Ми до нього готувалися. Мене він не здивував.

Що далі? 4 пояси", — заявив Ломаченко.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні вийшов на ринг та зазначив, що Василь показав ненайкращий бокс. Ломаченко заявив, що погоджується на будь-які умови для організації бою з американцем.

Додамо, Василь так і не сказав нічого про війну в Україні. Можливо, він приверне увагу до цієї теми на пресконференції після бою. До речі, Ломаченко після "дуелі" вдягнув на себе прапор України, на відміну від попереднього поєдинку з Річардом Коммі.

Нагадаємо, перед боєм з Ортісом Василь неоднозначно висловився про президента рф володмира путіна. Також Loma вперше розповів, чим він займався у теробороні.