Ломаченко ни слова не сказал об Украине после боя с Ортисом (видео)

Василий предпочел поговорить о своих перспективах в боксе

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) после победы над Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО) дал первый комментарий сразу же после боя.

Соответствующее заявление из уст боксера прозвучало во время эфира на megogo. Передает официальный сайт транслятора.

"Я рад вернуться на ринг и показать отличное шоу. Благодарю за поддержку своих болельщиков. Большое спасибо богу Иисусу Христу, моей команде, моему отцу, семье.

Я говорил раньше, что Джемейн Ортис – топовый боксер. Мы к нему готовились. Меня не удивил он.

Что дальше? 4 пояса", — заявил Ломаченко.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни вышел на ринг и отметил, что Василий показал нелучший бокс. Ломаченко заявил, что согласен на любые условия для организации боя с американцем.

Добавим, Василий так и не сказал ничего про войну в Украине. Возможно, он привлечет внимание к этой теме на пресс-конференции после боя. К слову, Ломаченко после "дуэли" надел на себя флаг Украины, в отличие от предыдущего поединка с Ричардом Комми.

Напомним, перед боем с Ортисом Василий неоднозначно высказался о президенте рф владимире путине. Также Loma впервые рассказал, чем он занимался в теробороне.