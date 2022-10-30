Усик сфотографувався з росіянином на бою Ломаченка

Сергій Ковальов закликав до миру після подій 24 лютого

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик побував у Нью-Йорку на бою свого друга Василя Ломаченка. Поєдинок Ломаченка та Ортіса завершився перемогою українця.

А Усик у Madison Square Garden Theater сфотографувався з російським боксером Сергієм Ковальовим.

Ковальов, Лінарес та Усик

Після початку повномасштабної війни в Україні Сергій Ковальов не підтримував і не засуджував дії росії. Лише зробив пост у Instagram зі словами "Нехай завжди буде мир".

Раніше з’явилася інформація, що Олександр Усик готується піти у політику. Начебто, якийсь олігарх створює політичну партію під Усика.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський зробив Усика послом. Чемпіон відповідатиме за відновлення Київської області, яка постраждала від російської окупації.

Раніше ми повідомляли, що журнал The Ring вручив Олександру Усику спеціальний чемпіонський пояс.