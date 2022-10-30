"Матриця" дала збій: найкращі моменти бою Ломаченко — Ортіс (відео)

Боксери видали справжнє шоу на рингу

Український боксер-професіонал Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) не без проблем впорався з американцем Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО) на вечорі боксу у Нью-Йорку (США).

Василь зумів перемогти лише рішенням суддів (115-113, 116-112, 117-111), а сам бій був дуже конкурентним, повідомляє прес-служба промоутерської компанії Top Rank.

34-річний Ломаченко повернувся на ринг фактично після річного простою. Цього разу Василь не домінував у рингу, а перемогу забезпечив собі лише за рахунок успіху у чемпіонських раундах. Примітно, що вже в першому раунді Ортіс завдав серйозних пошкоджень українцеві у вигляді синця під оком.

Можна з упевненістю говорити, що вік бере своє, і Loma на найвищому рівні вже не такий ефективний. У поєдинку з Джемейном українець практично прибрав зі свого арсеналу фінти та "фішки", за які його прозвали "Матрицею" свого часу. Проте бій Ломаченко — Ортіс пройшов у високому темпі, що вказує на відмінну витривалість українця.

Найкращі моменти бою Ломаченко — Ортіс:

Після бою Василь не став порушувати тему війни в Україні, а лише заявив про свої наміри битися з абсолютним чемпіоном світу в легкому дивізіоні американцем Девіном Хейні.