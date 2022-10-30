"Матрица" дала сбой: лучшие моменты боя Ломаченко - Ортис (видео)

Боксеры выдали настоящее шоу на ринге

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) не без проблем справился с американцем Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО) на вечере бокса в Нью-Йорке (США).

Василий сумел победить только решением судей (115-113, 116-112, 117-111), а сам бой был весьма конкурентным, передает пресс-служба промоутерской компании Top Rank.

34-летний Ломаченко вернулся на ринг фактически после годичного простоя. На этот раз Василий не доминировал в ринге, а победу обеспечил себе только за счет успеха в чемпионских раундах. Примечательно, что уже в первом раунде Ортис нанес серьезный ущерб украинцу в виде синяка под глазом.

Можно с уверенностью говорить, что возраст берет свое, и Loma на самом высоком уровне уже не так эффективен. В поединке с Джемейном украинец практически убрал из своего арсенала финты и "фишки", за которые его прозвали "Матрицей" в свое время. Тем не менее бой Ломаченко — Ортис прошел в высочайшем темпе, что указывает на отличную выносливость украинца.

Лучшие моменты боя Ломаченко — Ортис:

После боя Василий не стал подымать тему войны в Украине, а лишь заявил о своих намерениях сразиться с абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе американцем Девином Хэйни.