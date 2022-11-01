Он хотел посмотреть на одно из чудес света: погиб британский боксер
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Кэм Шоу отправился с друзьями на Большой Барьерный риф
Перспективный боксер из Великобритании Кэм Шоу утонул во время подводного плавания на Большом Барьерном рифе в Австралии. Туда он отправился со своей девушкой и друзьями. Ранее мы писали о смерти боксера после нокаута.
Отец боксера Род рассказал, что научил сына плавать когда тому не было еще и трех лет, сообщает TNZ.
"Кэм был крепким парнем. Он был в Новой Зеландии и хотел увидеть одно из чудес света, Большой Барьерный риф", — сказал Род.
В полиции Квинсленда заявили, что смерть боксера выглядит как несчастный случай и не вызывает подозрений.
Кэму Шоу было 25 лет. Профессиональным боксом он занялся в 2019 году, за это время провел четыре поединка и все выиграл.
"Телеграф" сообщал, что на фронте погиб боксер из Черновцов.
Кроме того, на войне с российскими захватчиками погиб боксер из Чернигова Ярослав Рудич.