Он хотел посмотреть на одно из чудес света: погиб британский боксер

Кэм Шоу отправился с друзьями на Большой Барьерный риф

Перспективный боксер из Великобритании Кэм Шоу утонул во время подводного плавания на Большом Барьерном рифе в Австралии. Туда он отправился со своей девушкой и друзьями. Ранее мы писали о смерти боксера после нокаута.

Отец боксера Род рассказал, что научил сына плавать когда тому не было еще и трех лет, сообщает TNZ.

"Кэм был крепким парнем. Он был в Новой Зеландии и хотел увидеть одно из чудес света, Большой Барьерный риф", — сказал Род.

В полиции Квинсленда заявили, что смерть боксера выглядит как несчастный случай и не вызывает подозрений.

Кэму Шоу было 25 лет. Профессиональным боксом он занялся в 2019 году, за это время провел четыре поединка и все выиграл.

"Телеграф" сообщал, что на фронте погиб боксер из Черновцов.

Кроме того, на войне с российскими захватчиками погиб боксер из Чернигова Ярослав Рудич.