Ледве не розвалив стіну: епічне падіння Майка Тайсона (відео)
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Боксер спробував покататися на скейтборді
Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон опублікував кумедне відео у соцмережах. Спортсмен показав, як спробував освоїти скейтборд. Раніше Тайсона помітили в інвалідному візку.
Майк спробував застрибнути на скейтборд, але не втримав рівноваги і впав назад. Під час приземлення боксер ледь не зруйнував бутафорську стіну.
"Пощастило, що там був стілець. Інакше я б повторив свій кошмар із освоєнням ховерборду", — підписав Тайсон відео в Instagram.
Кілька років тому Майк намагався вдома покататися на ховерборді і впав.
Нагадаємо, що цієї весни в соцмережах з’явилося відео, на якому "Залізний Майк" побиває пасажира в літаку. Чоловік діставав Майка і нерви боксера не витримали.
Раніше Тайсон підтримав український народ у війні з росією.