Ледве не розвалив стіну: епічне падіння Майка Тайсона (відео)

Боксер спробував покататися на скейтборді

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон опублікував кумедне відео у соцмережах. Спортсмен показав, як спробував освоїти скейтборд. Раніше Тайсона помітили в інвалідному візку.

Майк спробував застрибнути на скейтборд, але не втримав рівноваги і впав назад. Під час приземлення боксер ледь не зруйнував бутафорську стіну.

"Пощастило, що там був стілець. Інакше я б повторив свій кошмар із освоєнням ховерборду", — підписав Тайсон відео в Instagram.

Кілька років тому Майк намагався вдома покататися на ховерборді і впав.

Нагадаємо, що цієї весни в соцмережах з’явилося відео, на якому "Залізний Майк" побиває пасажира в літаку. Чоловік діставав Майка і нерви боксера не витримали.

Раніше Тайсон підтримав український народ у війні з росією.