Едва не развалил стену: эпичное падение Майка Тайсона (видео)
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Боксер попытался покататься на скейтборде
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал забавное видео в соцсетях. Спортсмен показал, как попытался освоить скейтборд. Ранее Тайсона заметили в инвалидной коляске.
Майк попробовал запрыгнуть на скейтборд, но не удержал равновесие и упал назад. Во время приземления боксер едва не разрушил бутафорскую стену.
"Повезло, что там был стул. Иначе я бы повторил свой кошмар с освоением ховерборда", — подписал Тайсон видео в Instagram.
Пару лет назад Майк пытался дома покататься на ховерборде и упал.
Напомним, что этой весной в соцсетях появилось видео, на котором "Железный Майк" избивает пассажира в самолете. Мужчина доставал Майка и в какой-то момент нервы боксера не выдержали.
Ранее Тайсон поддержал украинский народ в войне с россией.