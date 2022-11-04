Едва не развалил стену: эпичное падение Майка Тайсона (видео)

Боксер попытался покататься на скейтборде

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон опубликовал забавное видео в соцсетях. Спортсмен показал, как попытался освоить скейтборд. Ранее Тайсона заметили в инвалидной коляске.

Майк попробовал запрыгнуть на скейтборд, но не удержал равновесие и упал назад. Во время приземления боксер едва не разрушил бутафорскую стену.

"Повезло, что там был стул. Иначе я бы повторил свой кошмар с освоением ховерборда", — подписал Тайсон видео в Instagram.

Пару лет назад Майк пытался дома покататься на ховерборде и упал.

Напомним, что этой весной в соцсетях появилось видео, на котором "Железный Майк" избивает пассажира в самолете. Мужчина доставал Майка и в какой-то момент нервы боксера не выдержали.

Ранее Тайсон поддержал украинский народ в войне с россией.