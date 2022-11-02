Втратив кокаїну на мільярд доларів: колишнього суперника українця спіймали на контрабанді

Горану Гогічу загрожує довічне ув’язнення в США

При вильоті з Майамі в аеропорту було заарештовано колишнього чорногорського боксера Горана Гогіча. Його звинувачують у незаконному обігу кокаїну вагою 22 тонни на суму понад 1 млрд доларів. До речі, раніше Тайсон Ф’юрі складав позитивний тест на кокаїн.

На думку слідства, саме Гогіч здійснював нагляд за логістикою постачання наркотиків на борту вантажних суден, що прямують з Південної Америки до Європи і проходять через порти до США.

Кораблі вантажили кокаїном ночами поряд із портами, де вони розташовувалися. Члени екіпажу корабля піднімали вантажі з катерів та ховали їх у спеціальних транспортних контейнерах. А Горан був присутній під час завантаження кожної партії, пише "Чемпіонат".

Прокуратура стверджує, що Гогіч контролював усі етапи операції: екіпаж на борту комерційних вантажних суден, наркоторговців з Колумбії, працівників швидкісного катера, які завантажували наркотики на кораблі, та докерів у Європі, які отримували та вивантажували постачання.

Товар Гогіча

Американська влада змогла перехопити три партії в портах Філадельфії, Нью-Йорка і Нью-Джерсі в 2019 році. А також вилучили кокаїн у портах Перу, Панами, Нідерландів та інших країн.

Гогічу загрожує від 10 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

На професійному рингу Горан Гогіч провів 27 боїв, у яких здобув 21 перемогу, зазнав 4 поразки та два поєдинки завершилися внічию.

У січні 2006 року Гогіч провів бій проти українця Олега Бєлікова та виграв технічним нокаутом у другому раунді.

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