Потерял кокаина на миллиард долларов: бывшего соперника украинца поймали на контрабанде

Горану Гогичу грозит пожизненное заключение в США

При вылете из Майами в аэропорту был арестован бывший черногорский боксер Горан Гогич. Ему предъявлено обвинение в незаконном обороте кокаина весом 22 тонны на сумму свыше 1 млрд долларов. Кстати, раньше Тайсон Фьюри сдавал положительный тест на кокаин.

По мнению следствия, именно Гогич осуществлял надзор за логистикой поставок наркотиков на борту грузовых судов, следующих из Южной Америки в Европу и проходящих через порты в США

Корабли грузили кокаином по ночам рядом с портами, где они располагались. Члены экипажа корабля поднимали грузы с катеров и прятали их в специальных транспортных контейнерах. А Горан присутствовал при загрузке каждой партии, пишет "Чемпионат".

Прокуратура утверждает, что Гогич контролировал все этапы операции: экипаж на борту коммерческих грузовых судов, наркоторговцев из Колумбии, работников скоростного катера, загружавших наркотики на корабли, и докеров в Европе, которые получали и выгружали поставки.

Товар Гогича

Американские власти смогли перехватить три партии в портах Филадельфии, Нью-Йорка и Нью-Джерси в 2019 году. А также изъяли кокаин в портах Перу, Панамы, Нидерландов и других стран.

Гогичу грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

На профессиональном ринге Горан Гогич провел 27 боев, в которых одержал 21 победу, потерпел 4 поражения и два поединка завершились вничью.

В январе 2006 года Гогич провел бой против украинца Олега Беликова и выиграл техническим нокаутом во втором раунде.

Ранее мы писали, что тренер соперника Владимира Кличко воюет против Украины.