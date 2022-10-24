Под него гроб не сделали: Валуева не взяли на войну

Боксер признался, что ходил в военкомат

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев сообщил, что побывал в военкомате после того, как получил повестку.

Валуева просили явиться в военкомат 15 сентября, еще до объявления частичной мобилизации в россии. Однако он нашел время лишь через месяц.

"Я в военкомате был. Это было уточнение данных", – цитирует Валуева sports.ru.

В интернете уже высмеяли бывшего боксера, а ныне депутата госдумы. Одни читатели пишут, что в военкомате не нашли сапог 60 размера, другие ерничают, что под него еще гроб не сделали. Ну и все сходятся на том, что это типичный пропагандистский пиар.

Напомним, Валуев являлся чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе. В своем последнем поединке "Русский гигант" проиграл Дэвиду Хэю.

Ранее российский боксер Денис Лебедев, заявил, что готов пойти по мобилизации на войну в Украине.