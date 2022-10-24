Під нього труну не зробили: Валуєва не взяли на війну
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Боксер зізнався, що ходив до військкомату
Колишній чемпіон світу з боксу Микола Валуєв повідомив, що побував у військкоматі після того, як отримав повістку.
Валуєва просили з’явитися у військкомат 15 вересня, ще до оголошення часткової мобілізації у росії. Однак він знайшов час лише за місяць.
"Я у військкоматі був. Це було уточнення даних", — цитує Валуєва sports.ru.
В інтернеті вже висміяли колишнього боксера, а нині депутата держдуми. Одні читачі пишуть, що у військкоматі не знайшли чобіт 60 розміру, інші сміються, що під нього ще труну не зробили. Та й усі сходяться на тому, що це типовий пропагандистський піар.
Нагадаємо, Валуєв був чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі. У своєму останньому поєдинку "Російський гігант" програв Девіду Хею.
Раніше російський боксер Денис Лебедєв заявив, що готовий піти по мобілізації на війну в Україні.