Під нього труну не зробили: Валуєва не взяли на війну

Боксер зізнався, що ходив до військкомату

Колишній чемпіон світу з боксу Микола Валуєв повідомив, що побував у військкоматі після того, як отримав повістку.

Валуєва просили з’явитися у військкомат 15 вересня, ще до оголошення часткової мобілізації у росії. Однак він знайшов час лише за місяць.

"Я у військкоматі був. Це було уточнення даних", — цитує Валуєва sports.ru.

В інтернеті вже висміяли колишнього боксера, а нині депутата держдуми. Одні читачі пишуть, що у військкоматі не знайшли чобіт 60 розміру, інші сміються, що під нього ще труну не зробили. Та й усі сходяться на тому, що це типовий пропагандистський піар.

Нагадаємо, Валуєв був чемпіоном світу за версією WBA у надважкій вазі. У своєму останньому поєдинку "Російський гігант" програв Девіду Хею.

Раніше російський боксер Денис Лебедєв заявив, що готовий піти по мобілізації на війну в Україні.